Un après-midi nuageux avec quelques ondées

Les champs nuageux seront nombreux mardi après-midi et parfois porteurs de quelques ondées mais, seront par moments également entrecoupés de brèves éclaircies, selon l'Institut royal de météorologie (IRM). Les maxima se situeront entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés dans l'extrême ouest du pays. Le vent sera le plus souvent modéré de secteur nord à nord-est.

Mardi soir et la nuit suivante, le temps deviendra sec et davantage d'éclaircies se développeront. Celles-ci seront même parfois larges en première partie de nuit, ce qui engendrera un refroidissement nocturne assez marqué. Par la suite, des bancs de nuages bas, de brume ou de brouillard pourront se former par endroits. Les minima seront proches de -2 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne, autour de 0 degré en Campine, et varieront de +1 à +4 degrés ailleurs. Le vent deviendra faible à parfois encore modéré et virera davantage au secteur nord-est à est.

Mercredi, le temps sera sec même s'il faudra d'abord composer avec de la grisaille par endroits. Le soleil fera ensuite quelques apparitions. En cours d'après-midi, les champs nuageux deviendront toutefois plus denses depuis le nord-ouest. Les maxima varieront de 2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 9 degrés en bord de mer sous un vent faible de direction variée.