Un après-midi placé sous le signe des averses

Lundi après-midi, une active zone de pluie et d'averses atteindra la Belgique à partir du sud. Certaines averses seront intenses avec localement de l'orage et possibilité d'importants cumuls de précipitations en peu de temps, prévoit l'Institut royal météorologique dans son bulletin de mi-journée.

En fin d'après-midi, le temps deviendra également plus sec sur la partie centrale du territoire. Les maxima seront compris entre 12 et 15°C en Ardenne, et entre 15 et 18°C ailleurs, sous un vent de sud-ouest modéré. Sur le nord du pays, le vent sera souvent faible de direction variable ou de secteur sud-est.

En soirée, des averses et un risque d'orage sont également à prévoir, notamment sur le nord et le nord-est du territoire. Ailleurs, le temps sera souvent sec avec quelques averses locales et des éclaircies devenant plus larges à partir de la frontière française.