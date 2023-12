Un après-midi sous le signe de la grisaille et de la pluie

Lundi après-midi, le temps restera gris avec encore des pluies par intermittence et régulièrement de la bruine. Sur le nord de la Flandre, près de la frontière avec les Pays-Bas, ainsi que sur les reliefs de l'Est, les précipitations seront parfois plus marquées. Sur les hauteurs de l'Ardenne, la visibilité sera localement réduite par les nuages bas. Il fera très doux pour la saison avec des maxima de 7 ou 8°C en Hautes-Fagnes à 11 ou 12°C en plaine, sous un vent de sud-ouest modéré à assez fort avec des rafales autour de 50 km/h; en bord de mer, il sera assez fort à fort avec des rafales autour de 65 km/h ailleurs.

En soirée, le ciel restera souvent très nuageux mais les précipitations deviendront temporairement moins marquées à partir de la frontière française. Vers le milieu de la nuit, une nouvelle zone de pluie touchera la région côtière et traversera ensuite le reste du pays; elle touchera le sud du territoire en fin de nuit. Les minima seront compris entre 6 ou 7°C en Ardenne et 9 ou 10°C à la côte.

Mardi, quelques ondées seront d'abord encore possibles sur l'est du pays et des pluies résiduelles concerneront encore l'extrême sud. Ailleurs, le temps sera sec avec des éclaircies. L'après-midi, le temps restera calme sous un ciel changeant avec parfois de larges éclaircies. Le risque d'ondée se cantonnera à la Lorraine belge. Les maxima seront compris entre 6 ou 7 °C en Hautes-Fagnes et 9 ou 10°C en plaine, sous un vent d'ouest à sud-ouest d'abord encore modéré, avant de faiblir graduellement l'après-midi; à la côte, il sera orienté au secteur ouest et sera d'abord encore assez fort à fort.