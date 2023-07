Un camp du Chiro évacué après des inondations à Gierle

Au total, près de 125 jeunes ont dû quitter leur campement à Gierle, en grande partie inondé. Les tentes ont également pris l'eau. En concertation avec l'administration communale, les membres du camp ont été transférés vers des salles du Chiro local et dans une salle omnisports situées à proximité. "Tout s'est déroulé sans problème et cette alternative ne posera pas de problème non plus ces prochains jours", a déclaré le bourgmestre faisant fonction Vincent Goossens (N-VA).

Le camp n'est pas suspendu pour l'instant, mais un retour sur le site initial du camp sera prochainement examiné. "Cela dépendra, entre autres, de la pluie qui tombera encore dans les jours à venir", a déclaré M. Goossens.