Un ciel changeant dimanche après-midi

Dimanche après-midi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux parfois plus denses, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le temps sera d'abord généralement sec, avant l'arrivée de quelques ondées locales sur le sud du pays ainsi que sur les régions proches de la frontière française. Les maxima seront compris entre 13 ou 14°C en Hautes Fagnes et 17 ou 18°C en Flandre, sous un vent faible à parfois modéré de sud à sud-ouest, devenant variable en fin de journée. À la mer, une petite brise de nord à nord-est se lèvera l'après-midi et y maintiendra les températures sous la barre des 15 ou 16°C.

En soirée et en début de nuit, le ciel sera partiellement à très nuageux avec parfois quelques pluies ou averses. Les minima se situeront entre 9 et 11°C dans la plupart des régions, sous un vent généralement faible, de direction variable puis de secteur est à sud-est. En fin de nuit, de la brume, du brouillard ou des nuages bas pourraient à nouveau se former en Ardenne et dans les régions proches de la frontière française.