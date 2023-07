Un ciel changeant en début de semaine avant le retour des fortes chaleurs

Ce lundi après-midi, le ciel sera changeant avec graduellement de larges éclaircies sur le centre et le sud du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps restera sec sur la plupart des régions et les maxima se situeront entre 16 ou 17°C en Hautes-Fagnes et 20 ou 21°C ailleurs. Le vent d'ouest-sud-ouest sera modéré, et parfois assez fort sur l'ouest.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux et le temps restera sec, même si une averse sera possible localement à la frontière avec les Pays-Bas. Les minima seront compris entre 8 ou 9°C en Ardenne et 15°C à la Côte, sous un vent d'ouest-sud-ouest généralement modéré.

Mardi, le temps sera ensoleillé le matin mais, ensuite, le ciel deviendra plus changeant avec alternance de périodes nuageuses et d'éclaircies. Les champs nuageux pourraient laisser échapper quelques averses. Le vent sera modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur sud- ouest. Les maxima se situeront autour de 21°C dans le centre.