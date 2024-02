Un ciel couvert avec de faibles bruines jusqu'à dimanche soir

Le ciel restera généralement couvert samedi après-midi avec de faibles bruines intermittentes plus fréquentes sur la moitié orientale du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les nuages bas réduiront parfois la visibilité en haute Ardenne. Les maxima varieront entre 7 et 9 °C en Ardenne, et entre 10 et 12 °C en plaine. Le vent sera modéré, assez fort à la mer, d'ouest-sud-ouest avec des rafales jusque 50 km/ h.

Samedi soir et pendant la nuit, le ciel restera très nuageux avec toujours de faibles visibilités en haute Ardenne. Un peu de bruine sera toujours possible par moments. Sur l'est et le nord-est, il s'agira plutôt de pluie. Les minima varieront entre 5 °C dans les Hautes Fagnes et 10 °C en plaine. Le vent sera modéré, assez fort à la mer, d'ouest-sud-ouest avec des rafales jusque 50 km/h.

Dimanche matin, le ciel restera très nuageux avec parfois quelques bruines, plus marquées et fréquentes sur les reliefs de l'est du pays, avec là aussi de basses visibilités. L'après-midi, le temps deviendra généralement sec avec quelques éclaircies possibles en région côtière. Il fera toujours doux avec des maxima de 6 ou 7 °C sur les hauteurs de l'Ardenne à 11 ou 12 °C en Flandre. Le vent d'ouest à sud-ouest sera modéré à assez fort, et assez fort à fort en bord de mer. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h, voire un peu plus à la Côte.