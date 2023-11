Un ciel couvert avec un peu de bruine

Jeudi, le temps restera gris avec de nombreux nuages bas et la possibilité d'un peu de bruine par intermittence, surtout en haute Belgique. Sur le relief ardennais, la brume et le brouillard pourront persister. Les températures, élevées pour la saison, atteindront 6 degrés sur les sommets et 12 degrés à la mer, sous un vent modéré à assez fort, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).