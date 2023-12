Un ciel couvert, des averses et du vent pour terminer l'année

Le vent sera modéré à parfois assez fort de sud-sud-ouest à sud, avec des rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h.

Le temps sera plus sec en soirée avec quelques éclaircies depuis le sud du territoire. Le ciel se couvrira ensuite pour annoncer l'arrivée de la pluie par l'ouest en fin de nuit. Les minima varieront entre 4 et 9 degrés avec un vent modéré à assez fort, voire fort, dans la nuit. Les rafales souffleront jusqu'à 60 km/h à l'est du pays et 70 km/h à l'ouest.