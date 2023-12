Un ciel couvert jusqu'à la fin de la semaine

Le temps restera instable, mercredi après-midi, sous un ciel souvent couvert accompagné d'averses plus ou moins régulières et parfois soutenues, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Seules quelques timides éclaircies seront possibles localement. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Ardenne et 9 degrés en plaine, sous un vent modéré.

Ce soir et la nuit prochaine, une couverture de nuages bas s'étendra sur pratiquement tout le pays, avec de la bruine par intermittence. Quelques bancs de brume et de brouillard se formeront également en moyenne et en haute Belgique. Les minima oscilleront entre 2 degrés dans les Cantons de l'Est et 7 degrés à la Côte.

Jeudi, les éclaircies alterneront avec de nombreux nuages. Un peu de bruine ou de faibles pluies seront également possibles par moments et ce, essentiellement en haute Belgique. Quelques flocons pourront également être observés sur le plateau des Hautes-Fagnes. Les maxima atteindront 2 degrés en Hautes-Fagnes et 7 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré.