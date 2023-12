Un ciel encore très nuageux jusqu'en fin de semaine

Ce soir et la nuit prochaine, une couverture de nuages bas s'étendra sur pratiquement tout le pays avec également de la brume ou du brouillard sur l'est et le sud du pays. Quelques faibles pluies ou bruines sont encore prévues. Les minima oscilleront entre 3°C en Hautes Fagnes et 7°C à la Côte. Le vent sera d'abord faible de secteur ouest ou de direction variable puis deviendra faible à modéré de secteur nord en cours de nuit. A la Côte, le vent sera modéré à temporairement assez fort de nord à nord-est.

Jeudi, le ciel sera généralement très nuageux et gris avec encore quelques faibles pluies qui s'évacueront vers l'est en cours de journée. En soirée et la nuit suivante, une nouvelle zone de pluie peu active envahira notre pays par le littoral. Les maxima varieront entre 2°C en haute Ardenne et 8°C en bord de mer. Le vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest s'orientera au sud-ouest.

Vendredi, une zone de pluie quittera le pays par l'est en entraînant parfois des nuages bas et du brouillard en Ardenne. Un temps plus sec avec des éclaircies reviendra sur l'ouest du pays et se propagera lentement aux autres régions en cours de journée. Les maxima varieront entre 4 et 9°C.