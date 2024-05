Un ciel gris et bas pour la fin de la semaine, avec quelques éclaircies

Vendredi après-midi, une zone de précipitations active arrosera tout le pays, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. D'abondantes précipitations, prenant parfois la forme d'averses orageuses, sont notamment attendues sur le flanc est, dans les provinces de Liège et du Limbourg. Les maxima s'échelonneront de 11 à 20 degrés.

Ce soir et la nuit prochaine, les averses s'abattront encore sur la plupart des régions. Après minuit, le temps deviendra progressivement plus sec à partir du nord-est du territoire alors que des pluies faibles à parfois modérées se maintiendront encore sur les régions proches de la frontière française. Le ciel restera nuageux avec de la brume ou du brouillard par endroits. Les minima oscilleront entre 9 et 13 degrés.

Samedi matin, le temps sera gris avec encore quelques pluies le long de la frontière avec l'Hexagone. L'après-midi, des éclaircies se dessineront ici et là dans le ciel, mais des averses orageuses (parfois intenses) se formeront également depuis le nord-est du pays en fin de journée. Les maxima grimperont jusqu'à 21 degrés sur l'extrême nord du pays, sous un vent faible à modéré.