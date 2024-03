Un ciel gris, mais un temps sec

En fin de journée, les éclaircies deviendront plus larges même si des nuages d'altitude voileront parfois le soleil. Les maxima seront compris entre 7 ou 8°C en Hautes-Fagnes et 11 ou 12°C en plaine. Le vent faible de sud deviendra plus tard modéré et s'orientera au sud-est.

Ce soir et la nuit prochaine, les nuages de haute et moyenne altitude deviendront de plus en plus denses; vers l'aube, ils pourraient laisser échapper quelques gouttes sur l'ouest du territoire et le long de la frontière française. Les minima seront compris entre 2 et 4°C en Ardenne ainsi que sur le nord-est du pays, et entre 4 et 6°C ailleurs, sous un vent d'est à sud-est, généralement modéré sur les reliefs exposés de l'Est et faible à modéré ailleurs.