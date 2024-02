Un ciel gris sous de douces températures pour conclure la semaine

Les nuages domineront le ciel ces prochaines heures et ce week-end, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin quotidien. Le mercure grimpera jusqu'à 12 degrés, mais des bruines ne sont pas à exclure.

Le temps restera sec vendredi après-midi, avec même de belles éclaircies sur l'est et le nord-est du territoire. Le ciel se couvrira ensuite à partir de l'ouest. Les températures grimperont jusqu'à 7 degrés en Ardenne et 11 à 12 degrés sur le nord-ouest du pays, sous un vent modéré de sud-ouest à ouest-sud-ouest.

En soirée, le ciel restera couvert avec parfois quelques pluies ou bruines, surtout sur la moitié est du pays. Les minima seront compris entre 4 et 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et autour de 9 degrés ailleurs.