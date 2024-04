Plus tard en soirée et la nuit prochaine, le temps deviendra nuageux à très nuageux avec de la pluie ou quelques averses, principalement dans la moitié est. Les minima varieront entre 7 et 11°C.

Les températures maximales seront agréables, comprises entre 15 et 19°C. Le vent sera dans l'ensemble modéré de secteur sud. En début de soirée, il s'affaiblira sur tout le pays et prendra une composante maritime au littoral en ce qui concerne sa direction.

Mardi matin, quelques précipitations pourront encore traîner dans l'est du pays et près des Pays-Bas. Ensuite, on retrouvera partout un ciel hésitant entre éclaircies et nuages cumuliformes. En cours d'après-midi, des averses pourront éclater par endroits et s'accompagner d'orage. Les maxima varieront entre 18 et 22°C avec un vent faible à modéré.