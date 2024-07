Un ciel incertain avant l'arrivée d'averses et de tonnerre par l'ouest

Les maxima varieront de 17 à 18°C en haute Ardenne et en bord de mer à localement 21°C dans la région Liégeoise et dans la province de Limbourg. Le vent sera modéré et plus tard à la Côte, assez fort de secteur sud-ouest avec des rafales jusqu'à 50 ou 60 km/h.

Ce mardi soir, la nébulosité sera encore abondante avec quelques averses par endroits. En cours de nuit, le temps s'asséchera et les éclaircies s'élargiront. A l'aube, des nuages bas pourront se former en plusieurs endroits. Les minima seront compris entre 11 et 16°C sous un vent généralement modéré de secteur ouest. A la Côte, le vent sera d'abord encore assez fort d'ouest à sud-ouest.