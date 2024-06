Un ciel nuageux mais généralement sec ce lundi

Le ciel sera assez nuageux mais le temps restera généralement sec, selon les prévisions de l'IRM. Les éclaircies devraient se montrer un peu nombreuses au sud du sillon Sambre et Meuse l'après-midi. Les maxima varieront entre 14 degrés en haute Ardenne et 18 ou 19 degrés en Flandre.

Ce lundi soir et la nuit prochaine, le temps restera généralement sec avec de fréquents passages nuageux. Les éclaircies seront plus marquées au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima varieront entre 7 degrés dans les Hautes Fagnes et 14 degrés en bord de mer.

Mardi, la journée débutera dans la grisaille avec par endroits quelques gouttes de pluie. Le temps sera cependant le plus souvent sec. En cours d'après-midi, la couverture nuageuse se brisera et le soleil fera des apparitions plus nombreuses. Les maxima varieront entre 16 degrés en haute Ardenne et 20 ou 21 degrés dans le centre du pays.