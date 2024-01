Un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux

Il faudra d'abord composer avec des nuages bas, par endroits encore accompagnés de faibles précipitations, mercredi matin, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le ciel sera plutôt partagé entre éclaircies et champs nuageux, et le temps deviendra sec. L'après-midi, les nuages d'altitude deviendront de plus en plus nombreux depuis la mer du Nord.