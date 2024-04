Un ciel plus changeant et quelques averses lundi après-midi

Le ciel deviendra changeant lundi après-midi avec quelques averses, surtout dans l'intérieur des terres, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Celles-ci pourraient être accompagnées de grésil et d'un coup de tonnerre. Sur les hauteurs de l'Ardenne, un peu de neige (fondante) sera également possible. Les averses seront parfois séparées de larges éclaircies. Les maxima se situeront entre 5° en Hautes-Fagnes et 10° ou 11° dans le centre, sous un vent modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur nord. Des rafales de 50 à 65 km/h seront possibles durant les averses.

Lundi en soirée, il faudra craindre encore quelques averses, sous forme de neige (tenant au sol) sur les hauteurs de l'Ardenne. Plus tard dans la nuit, le temps deviendra sec et le ciel se dégagera presque complètement. Du brouillard pourrait se former en Ardenne et y être givrant. Les températures chuteront sensiblement pour atteindre des minima de -8° à 0° en Ardenne, de -2° à +1° en Moyenne Belgique, et de +1° à +4° dans la région côtière.

Mardi, le temps sera d'abord froid et ensoleillé sur la plupart des régions, avec toutefois risque de brouillard givrant par endroits. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra plus changeant avec des nuages cumuliformes. Le temps devrait néanmoins rester sec. En fin de journée, le ciel deviendra très nuageux à la côte qui pourrait alors déjà être concernée par les premières pluies. Les maxima seront compris entre 5° ou 6° sur les hauteurs de l'Ardenne et 9° ou 10° dans le centre, sous un vent faible à modéré, d'abord de secteur nord à nord-est, puis nord à nord-ouest.