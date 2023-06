Un ciel toujours nuageux et encore quelques pluies possibles

La nébulosité sera assez abondante, mercredi matin, avec encore un risque de quelques faibles pluies sur le nord et l'est du pays. Le temps redeviendra ensuite généralement sec et des éclaircies feront leur apparition en fin d'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 20°C en haute Ardenne, 22°C en bord de mer et 23 à 25°C dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible à parfois modéré de sud-ouest, puis d'ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps sera d'abord généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. En seconde partie de nuit, la nébulosité et le risque d'averses augmenteront graduellement. Les minima se situeront entre 13°C en Ardenne et 17°C dans les autres régions. Le vent sera faible de sud-ouest et en Ardenne de direction variable. Le long du littoral, il sera généralement modéré.

Jeudi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses pouvant s'accompagner d'orage. Les maxima varieront entre 20°C en haute Ardenne et à la Côte et 26°C en Campine et en Gaume. Le vent deviendra généralement modéré de sud-ouest, s'orientant ensuite à l'ouest.