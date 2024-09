Un ciel très changeant pour le weekend avec des températures fraîches

La nébulosité deviendra variable samedi, avec des averses qui arriveront depuis la mer du Nord. Dans les régions proches de la frontière française, le temps devrait rester sec à une averse près l'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Vers la fin de l'après-midi, le temps deviendra plus ensoleillé dans l'ouest. Les maxima seront compris entre 9°C en Hautes Fagnes et 13 ou 14°C en plaine. Le vent sera modéré, à la mer temporairement assez fort, de secteur nord-ouest.

Ce soir, une dernière averse pourrait se produire, ensuite le ciel se dégagera sur l'ensemble du territoire. En seconde partie de nuit, de la brume pourra se former en plusieurs endroits, notamment en Ardenne où il y aura aussi un risque de brouillard. Les températures chuteront entre 0 et 6°C avec des gelées blanches par endroits. Le vent deviendra faible sans direction privilégiée à l'intérieur des terres, tandis qu'il sera modéré de sud à sud-ouest en bord de mer.

Dimanche matin, le temps sera très frais et du brouillard sera présent en plusieurs endroits au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Ailleurs, le temps sera ensoleillé. L'après-midi, la nébulosité deviendra variable en Ardenne, tandis qu'ailleurs des nuages élevés et moyens arriveront progressivement par l'ouest. Le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 11 et 14°C, sous un vent de sud-est faible à modéré.