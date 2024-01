Un complexe nucléaire suspend ses activités à cause de la tempête Isha au Royaume-Uni

Sellafield assure qu'il n'y a aucun problème de sécurité ou de sûreté et que les opérations devraient reprendre lundi normalement.

Le complexe est actuellement utilisé pour stocker le stock de plutonium et les déchets hautement radioactifs du Royaume-Uni.

La tempête a causé de nombreux embarras dans le pays, avec des coupures d'électricité pour de nombreux foyers, des routes impraticables à cause d'inondations ou de chutes d'arbre, et des rivières en crue, notamment celle de Kent et Kendal, selon les informations de la BBC.