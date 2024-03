Un court épisode nuageux avant de nouvelles éclaircies en fin de semaine

Ce soir et cette nuit, le temps devrait rester sec avec progressivement de larges éclaircies en toutes régions. Un banc de brouillard (givrant) pourra toutefois se former localement en fin de nuit. Les minima descendront entre -2 et 3°C. Le vent sera faible d'est.

Jeudi, la journée débutera sous un temps assez ensoleillé. L'après-midi, des nuages cumuliformes plus nombreux se formeront temporairement, mais le ciel se dégagera à nouveau complètement en fin de journée. Les maxima atteindront 7 à 9°C en Ardenne et 10 à 12°C en plaine. Le vent d'est sera d'abord faible avant de devenir modéré.

Vendredi, le ciel sera ensoleillé une grande partie de la journée. En fin d'après-midi, de nombreux nuages gagneront toutefois le pays depuis la France, mais ils ne s'accompagneront pas de précipitations. Les maxima resteront compris entre 7 et 10°C sur les hauteurs ardennaises et entre 10 et 13°C en basse et en moyenne Belgique.

Samedi, il y aura encore de belles périodes ensoleillées. En cours d'après-midi, la nébulosité augmentera à nouveau depuis la France avec la possibilité de quelques faibles ondées en fin de journée.