Un début de journée nuageux et pluvieux

La journée de vendredi commencera sous les nuages, avec encore de la pluie sur le nord-est et l'est du pays et ailleurs quelques averses par endroits (surtout sur l'ouest), prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. Les maxima varieront de 10 à 14 degrés, sous un vent modéré de sud-ouest.