Un début de semaine sous le soleil et des températures plutôt douces

Après la dissipation des brumes et brouillards matinaux, le temps sera ensoleillé partout lundi. Par la suite, des nuages cumuliformes se développeront et la nébulosité deviendra alors plutôt variable avec encore des éclaircies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 20°C en Hautes-Fagnes et 25 ou 26°C sur l'ouest du pays, sous un vent faible de sud ou de directions variées. Au littoral, une brise de mer de nord-ouest s'établira en cours d'après-midi.

En soirée, les nuages cumuliformes se dissiperont, mais des voiles d'altitude progresseront depuis l'ouest. Durant la nuit, des nuages de plus basses altitudes gagneront l'ouest du territoire. Ailleurs, le ciel restera peu nuageux. Quelques bancs de brouillard pourraient toutefois à nouveau se former dans certaines vallées de l'Ardenne. Les minima s'échelonneront de 8°C en Hautes-Fagnes à 16°C en bord de mer, sous un vent devenant faible à modéré de secteur sud.

Mardi, la journée débutera avec un temps sec mais un ciel déjà plus nuageux sur l'ouest du pays tandis que le soleil brillera dans l'est. En matinée, la nébulosité augmentera progressivement et les premières pluiesatteindront l'ouest du pays. L'après-midi, la zone de précipitations n'avancera que lentement vers l'est et ne devrait atteindre le sud du sillon Sambre et Meuse qu'en soirée. Sur l'ouest, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies. Les maxima varieront de 21 à 25°C. Le vent sera modéré, et à la mer assez fort, de sud virant au sud-ouest.