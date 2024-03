Un début de week-end entre averses et éclaircies

Le sud du pays connaitra de belles éclaircies vendredi après-midi, tandis que la nébulosité restera abondante au nord du sillon Sambre-et-Meuse, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans ses prévisions à la mi-journée. Les températures seront comprises entre 11°C au littoral, 13 à 14°C sur le centre du pays et 15 à 16°C en Gaume. Le vent sera d'abord modéré d'ouest-sud-ouest. Il s'orientera ensuite à l'ouest-nord-ouest et faiblira sur la moitié nord du territoire.

Vendredi soir et dans la nuit de vendredi à samedi, la zone de pluie s'étendra à toutes les régions. Elle s'évacuera ensuite par l'est et sera suivie d'éclaircies en Basse et Moyenne Belgique. Celles-ci alterneront avec quelques ondées, prenant la forme de giboulées sur les sommets ardennais. Les minima évolueront entre 2°C dans les Cantons de l'Est, 4 à 5°C en plaine et 7°C au littoral.

Samedi, le temps sera variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux et de giboulées, pouvant par endroits s'accompagner de coups de tonnerre. En fin de journée, un temps plus sec et de larges éclaircies gagneront l'ouest du pays. Les maxima s'échelonneront entre 5°C en Ardenne et 8 à 9°C en plaine.