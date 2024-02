Un début de week-end entre pluie et soleil

La zone de pluie fuira vers l'Allemagne durant la soirée, mais persistera sur le sud-est. Des nuages bas prendront le relais sur le centre et l'est en cours de nuit. Ils pourront s'agrémenter de quelques bruines. Sur l'ouest, des éclaircies resteront possibles. Les minima iront de 4 à 8°C et le vent, d'abord modéré, faiblira en cours de nuit.

L'ouest de la Belgique se réveillera sous les éclaircies samedi alors que le reste du territoire sera plongé dans le brouillard. La bruine sera toujours bien présente, surtout à l'est. La nébulosité deviendra plus variable sur toutes les régions en cours de journée et le temps sera le plus souvent sec. Le thermomètre variera entre 9°C dans les hauteurs de l'Ardenne et 13°C en plaine, sous un vent faible ou modéré.