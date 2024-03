Un dimanche au temps variable avant une légère amélioration pour le début de semaine

Le temps sera variable, dimanche, avec des averses ou giboulées, plus fréquentes dans l'est et le nord-est du pays. Sur le sud-ouest du territoire, la tendance aux averses sera moindre et le temps restera même sec par endroits, notamment près de la frontière française, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima se situeront entre 4 et 6°C sur les hauteurs de l'Ardenne et entre 8 et 10°C en plaine. Le vent sera fort de secteur ouest à nord-ouest au littoral, et modéré à assez fort ailleurs. Des rafales entre 60 et 70 km/h seront possibles, surtout dans le nord et le nord-est du pays.

En fin de journée, ce temps plus sec concernera graduellement aussi les autres régions avec des éclaircies s'élargissant; les dernières averses (à caractère hivernal) touchant alors les Cantons de l'Est.

Ce soir, il fera sec dans la plupart des régions. Quelques dernières giboulées traîneront au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Cette nuit, du brouillard et des nuages bas se formeront par endroits. Les températures chuteront entre 0 et 3°C en basse et en moyenne Belgique et entre 0 et -2°C en haute Belgique. Le vent sera d'abord modéré d'ouest, devenant faible de sud à l'aube.

Lundi matin, il fera froid avec du soleil, mais aussi un risque de nuages bas et de brouillard. Dans le courant de la journée, les éclaircies se partageront le ciel avec des nuages cumuliformes et des nuages de moyenne altitude, parfois assez nombreux. Il fera sec avec des maxima de 7°C en Hautes-Fagnes à 11 ou 12°C en basse et en moyenne Belgique. Le vent faible de sud deviendra par endroits modéré et s'orientera au sud-est.

Mardi, nuages et périodes ensoleillées alterneront les premières heures. Ensuite, la nébulosité augmentera mais le temps restera pratiquement sec jusqu'en soirée.