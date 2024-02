Un dimanche bien pluvieux en perspective

Les champs nuageux resteront nombreux ce samedi après-midi, mais le temps restera majoritairement sec jusqu'en milieu de nuit. Les nuages d'altitude se feront alors de plus en plus denses et se délesteront progressivement de pluie, d'abord sur l'ouest et le centre du pays, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Dès dimanche midi, tout le pays sera concerné par les événements pluvieux.