Un dimanche couvert mais sec

Cet après-midi, le ciel sera fort couvert et les maxima se situeront entre 15 degrés à la mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 18 à 20 degrés en Campine et en Gaume. Le vent sera modéré.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le temps restera sec et les éclaircies s'élargiront. Sur le relief ardennais, des nuages bas se formeront rapidement. En basse et moyenne Belgique, de la brume ou du brouillard localisé pourra se former vers l'aube. Les minima varieront de 4 à 10 degrés.