Un dimanche entre averses et éclaircies

Des averses sont attendues dimanche après-midi avant un temps plus calme et des éclaircies en fin de journée. Il fera jusqu'à 17 degrés, selon les prévisions établies par l'Institut royal météorologique.

Le ciel sera fort couvert cet après-midi pascal, et une zone d'averses est annoncée depuis le sud du pays. Elle se déplacera de la France vers les Pays-Bas. Certaines averses pourront être assez soutenues et localement accompagnées d'orage et de quelques bourrasques de vent, principalement sur la moitié est du territoire. Les maxima atteindront 11 à 12 degrés en Ardenne, 14 à 16 degrés en plaine et jusqu'à 17 degrés en Campine. Le vent sera modéré à parfois assez fort.

Ce soir, les dernières averses s'évacueront vers les Pays-Bas. Elles seront suivies par un temps plus sec avec davantage d'éclaircies jusqu'en première partie de nuit. Ensuite, la nébulosité augmentera depuis le sud-est du pays et une zone de pluie active envahira les régions situées au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Ailleurs, le temps restera sec.