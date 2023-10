Un dimanche généralement sec et un mercure qui pourrait atteindre les 23 degrés

Ce dimanche, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps sera calme et doux avec ciel partiellement nuageux. Le temps restera sec dans la plupart des régions, mais quelques gouttes ne sont pas exclues à proximité des Pays-Bas. Les maxima se situeront entre 20 et 23 degrés dans la plupart des régions mais pourront atteindre 24 degrés en Gaume et dans les régions frontalières avec la France, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique.

La nuit prochaine sera calme et partiellement nuageuse. Les minima se situeront entre 11 et 16 degrés.

Lundi, nuages et éclaircies se partageront le ciel et quelques gouttes seront possibles sur le nord des provinces d'Anvers et de Limbourg. Le temps restera sec dans les autres régions. Les maxima varieront entre 18 degrés en haute Ardenne et 21 ou 22 degrés dans la plupart des autres régions.