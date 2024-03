Un dimanche sous la grisaille

En début de journée, le risque de pluie ou d'averses concernera surtout l'ouest du pays et après une période plus sèche, le risque de précipitations augmentera à nouveau à partir de la France en cours d'après-midi.

Les maxima se situeront aux alentours de 9 ou 10°C dans la zone littorale et sur les hauteurs de l'Ardenne, et seront compris entre 11 et 13°C dans la plupart des autres régions. Des valeurs de 14 ou 15°C ne sont pas exclues en Campine.