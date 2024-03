Un dimanche très nuageux et pluvieux

Le ciel sera généralement très nuageux ce dimanche avec des périodes de pluie sur l'ouest et le centre du pays en matinée, s'étendant ensuite progressivement à l'est du territoire. L'après-midi et en début de soirée, les précipitations prendront ensuite plutôt la forme d'averses, pouvant localement être intenses, prévoit l'Institut royal météorologique.

En fin de journée, le temps deviendra probablement plus sec au nord de l'Escaut avec l'apparition de quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 9 et 12 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 12 et 14 degrés ailleurs, sous un vent modéré de sud, virant plus tard au secteur sud-ouest à la côte.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante avec par endroits des averses, pouvant localement être intenses, surtout dans le sud-est. Le temps restera généralement sec dans le nord-ouest. En fin de nuit, le ciel deviendra très nuageux à couvert. Les minima se situeront entre 5 ou 6 degrés en hautes-Fagnes et 7 à 9 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest dans la région côtière, et faible à modéré de sud à sud-ouest ailleurs.