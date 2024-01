Un froid de canard attendu dès dimanche

Le temps sera encore très nuageux samedi et dimanche matin avec ci et là quelques faibles précipitations hivernales. Celles-ci prendront la forme de neige en Ardenne (avec éventuellement 1 cm supplémentaire en Hautes-Fagnes) ou de neige fondante ailleurs.

Lundi, le temps restera sec et froid même si le ciel sera à nouveau plus nuageux. Les maxima varieront entre 0°C en bord de mer et -5°C sur les hauts plateaux des Cantons de l'Est.

Après une nuit glaciale, la journée de mardi s'annonce ensoleillée avec des températures qui ne remonteront pas au-dessus de 0 à -3°C. Le vent modéré de nord-est, le long du littoral parfois assez fort, accentuera toujours l'impression de froid.

La Belgique restera mercredi sous l'influence de courants continentaux froids et secs. Le ciel sera ensoleillé hormis quelques passages nuageux. Les maxima ne dépasseront pas -2 à +1°C.