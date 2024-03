Un jeudi après-midi au soleil et dans la douceur

Un air de printemps s'invite jeudi, dont l'après-midi sera ensoleillée et douce, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les températures de 13°C en Hautes Fagnes à 17 et 18°C ailleurs régaleront les amateurs de glace et d'apéros en terrasse. Les nuages de haute et moyenne altitude se développant au cours de l'après-midi ne devraient pas gâcher la fête. Gare cependant au vent, qui soufflera modérément de secteur sud.

Jeudi soir, les nuages et éclaircies joueront à cache-cache jusqu'à ce que les premiers gagnent durant la nuit. De faibles averses pourront se produire même si le temps restera sec dans de nombreux endroits. Il fera entre 8 et 12°C, toujours sous un vent modéré, qui se renforcer quelque peu à l'aube.