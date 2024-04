Un jeudi sous un ciel variable avec des nuages et des averses

Jeudi matin, le ciel sera d'abord très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse avec quelques pluies par endroits et un peu de neige sur les sommets de l'Ardenne. En fin d'après-midi, les nuages coloniseront l'ouest puis le nord du territoire, accompagnés de périodes de pluie, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima s'échelonneront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 11 degrés en plaine, sous un vent modéré à assez fort.