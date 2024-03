Un lundi ensoleillé avant le retour de la grisaille

Le soleil brillera lundi après-midi, aux côtés de quelques nuages sur l'est du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima se situeront entre 7 et 9 degrés en Ardenne et autour de 10 ou 11 degrés ailleurs. Le vent deviendra généralement faible de direction variable ou de secteur sud.

Mardi matin, des éclaircies pourront encore être présentes temporairement sur le nord-est du pays tandis qu'ailleurs, le ciel sera souvent très nuageux avec de faibles pluies intermittentes. Dans l'après-midi, le temps deviendra légèrement instable avec quelques ondées mais aussi quelques éclaircies. Les maxima se situeront entre 6 et 8 degrés en Ardenne, et autour de 9 ou 10 degrés ailleurs.

Lundi soir et en début de nuit, les nuages seront toujours présents sur l'est du pays. Ailleurs, des éclaircies pourront encore se maintenir. Après minuit, la nébulosité fera son apparition depuis l'ouest. Il s'ensuivra de faibles pluies intermittentes. Les minima s'échelonneront de 1 à 5 degrés, sous un vent généralement faible de secteur sud.

En soirée mardi, la nébulosité restera variable avec toujours un risque de quelques ondées locales. Durant la nuit de mardi à mercredi, le temps deviendra généralement sec, mais de la brume, du brouillard givrant et des nuages bas se formeront en de nombreux endroits. De faibles gelées sont prévues sous les éclaircies et les minima oscilleront autour de 3 degrés à la Côte et entre -3 et 2 degrés ailleurs.