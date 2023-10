Un lundi pluvieux en prélude à une semaine automnale

Lundi après-midi, les nuages seront prédominants avec de la pluie et des averses depuis le sud. Les maxima se situeront entre 11°C en Ardenne et 14°C en Campine ainsi qu'en Lorraine belge.

Ce soir, le temps deviendra plus instable sur l'ouest du pays avec de la pluie et des averses parfois soutenues. Sur le (sud-)est, il faudra par moments aussi s'attendre à des averses, pouvant être intenses. Après minuit, le temps deviendra plus sec à l'exception des régions proches de la frontière néerlandaise.