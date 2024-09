Un lundi sous les averses

Le temps restera souvent nuageux avec des périodes de pluie et d'averses. Surtout dans le nord du pays et sur le relief, les précipitations pourront parfois s'intensifier et être accompagnées de coups de tonnerre. Les maxima s'échelonneront entre 14 et 21 degrés. Le vent sera modéré et au littoral assez fort d'ouest à sud-ouest tournant rapidement vers l'ouest à nord-ouest. Des rafales sont attendues autour de 50 km/h.