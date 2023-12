Un lundi sous un ciel très nuageux

Le ciel restera très nuageux lundi avec ce matin encore la possibilité de quand même quelques éclaircies passagères sur l'est du pays. Les maxima seront compris de 5 à 10 degrés, annonce l'IRM à l'aube. La nuit prochaine, le ciel restera très nuageux et quelques pluies pourront faire leur apparition sur le nord-ouest du pays.

A l'entame de la semaine, le ciel sera le plus souvent gris avec une importante couverture de nuages bas. Sur le sud de l'Ardenne, du brouillard éventuellement givrant limitera parfois la visibilité. L'est du pays pourrait encore bénéficier de quelques rayons de soleil ce matin. Les maxima varieront entre 1 degré en Gaume et 9 degrés dans la région côtière, avec des valeurs de 5 à 7 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest.