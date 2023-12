Un mardi tout gris avec de la pluie

Les maxima varieront entre 1 degré en Hautes Fagnes et 7 degrés à la mer. Le vent sera modéré d'ouest à nord-ouest. Sur l'est, il soufflera longtemps du sud-sud-ouest.

En Ardenne, les précipitations pourront parfois encore adopter un caractère hivernal. Sur l'ouest et le nord-ouest du pays, les quantités de précipitations seront plus limitées avec des périodes de faibles pluies ou de la bruine.

Ce soir et cette nuit, les nuages seront souvent nombreux. En Basse et Moyenne Belgique, des éclaircies pourront parfois apparaître. Quelques averses sont prévues, sous forme de neige ou de neige fondante, en Ardenne. Les minima s'échelonneront entre -1 degré en haute Ardenne, +4 degrés dans le centre et +6 degrés à la Côte sous un vent modéré de secteur ouest à nord-ouest. À la mer, le vent sera parfois assez fort de nord-nord-ouest.