Un mardi tout gris

Les maxima atteindront 8 ou 9 degrés en Ardenne et de 10 à 12 degrés en plaine. Le vent s'orientera du sud-ouest à l'ouest-sud-ouest et sera modéré dans les terres, mais temporairement assez fort au littoral.

Ce soir et cette nuit, les nuages bas resteront nombreux avec de faibles pluies ou un peu de bruine par moments. Quelques éclaircies ne sont pas à exclure localement. Les minima seront généralement compris ente -1 et 3 degrés en Ardenne et entre 3 et 5 degrés en plaine, mais pourront être inférieurs à ces valeurs en cas d'éclaircies. De la brume ou du brouillard pourrait également se présenter.