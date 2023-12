Un Noël maussade et venteux, mais doux

Les nuages devraient continuer à occuper le ciel dimanche après-midi avec des alternances entre périodes sèches et faibles pluies, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Des averses plus intenses arriveront du nord-ouest en fin de journée sous des températures comprises entre 7°C en Ardenne et 12°C sur l'ouest et le centre. Le vent sera assez fort et même fort à la Côte, avec des rafales de l'ordre de 70 ou 80 km/h. L'IRM a d'ailleurs émis une alerte jaune à ce sujet.