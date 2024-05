Un peu de chaleur pour le début de semaine

La chaleur est au rendez-vous en ce début de semaine avec des maxima compris entre 18 et 25 degrés pour les journées de lundi et mardi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Le risque d'averses orageuses n'est pas exclu.

Lundi après-midi, la nébulosité sera variable à abondante avec des éclaircies. Des averses et coups de tonnerre pourraient survenir à proximité des frontières allemande et néerlandaise. Les maxima seront compris entre 18 degrés en haute Ardenne, 21 à 22 degrés sur de nombreuses régions de plaine et plus localement 23 degrés. Le vent sera souvent modéré.

Dans la nuit de lundi à mardi, quelques ondées seront possibles, mais l'ensemble de la nuit se passera sous de larges éclaircies. Les minima atteindront 11 degrés dans certaines vallées ardennaises et 13 à 15 degrés en plaine.