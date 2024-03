Un peu de pluie pour débuter la journée avant un temps généralement sec

Il fera d'abord gris ce lundi matin avec de la brume, du brouillard par endroits et encore un peu de pluie dans la moitié est du pays. Ailleurs, quelques gouttes ou bruines seront temporairement possibles le matin. En cours de journée, des éclaircies apparaîtront et le temps deviendra généralement sec, prévoit l'Institut royal météorologique. Une ondée pourrait encore se produire dans l'extrême est.

Les températures maximales oscilleront entre 10 degrés dans les Hautes Fagnes et 15 degrés dans le centre du pays. Le vent sera généralement modéré de secteur ouest.

Ce soir et cette nuit, le temps sera partiellement nuageux et restera sec partout. Sur les hauteurs ardennaises, du brouillard pourra se former localement. Les minima seront compris entre 2 degrés en Ardenne et 8 degrés dans l'ouest. Le vent sera faible de secteur sud.