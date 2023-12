Un peu de répit avant le retour généralisé de la pluie samedi

Quelques éclaircies se développeront sur la région côtière, vendredi après-midi, prévoit l'IRM, et pourraient gagner progressivement un peu de terrain dans l'intérieur des terres, de la Flandre Occidentale jusqu'à la région d'Anvers, mais une petite ondée locale sera toujours possible. Sur le reste du territoire, le ciel restera généralement très nuageux à couvert; les nuages bas limiteront la visibilité sur les hauteurs de l'Ardenne où ils distilleront aussi parfois quelques bruines. Les maxima seront compris entre 3° ou 4° en Hautes-Fagnes et 10° ou 11° dans le Westhoek, sous un vent modéré de sud-ouest.

Durant la nuit prochaine, les nuages bas resteront abondants sur les reliefs du sud du sillon Sambre et Meuse où ils réduiront encore la visibilité et seront à l'origine de quelques bruines. Les minima se situeront entre 2° et 5° en Ardenne et entre 5° et 7°ailleurs, sous un vent modéré de sud à sud-ouest revenant plus tard au secteur sud.

Samedi matin, le ciel deviendra rapidement couvert partout et des pluies toucheront progressivement les régions voisines de la frontière française. Vers la mi-journée, elles s'étendront déjà à l'ensemble du territoire. Les précipitations seront continues et conduiront à des cumuls de l'ordre de 10 à 15 mm, et autour de 20 mm sur le relief de l'Ardenne. En fin d'après-midi, le temps deviendra plus sec sur l'ouest, sous un ciel alors changeant. Les maxima se situeront entre 5° ou 6° en Hautes-Fagnes et 11° ou 12° en Flandre Occidentale. Le vent augmentera sensiblement en intensité pour devenir assez fort à localement fort, d'abord de secteur sud, virant au secteur ouest par la côte en fin de journée. Les rafales seront comprises entre 65 et 85 km/h.