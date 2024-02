Un pompier sérieusement blessé à la suite d'une intervention à Ragnies

Le TEC Charleroi n'a pas été non plus épargné par les rafales. Un bus de la ligne 20 Gerpinnes-IMTR-Gare Centrale a été endommagé par la branche d'un arbre non loin du site hospitalier de l'IMTR à Loverval (Gerpinnes, Hainaut). "Une branche a en effet percé le toit du bus, ce qui a nécessité le remplacement du bus endommagé et la suppression de deux voyages le temps de la manœuvre", a détaillé Véronique Benoit, porte-parole du TEC Charleroi.

Aucun blessé n'est à déplorer.