Un retour à l'école dans le froid et peut-être agrémenté de quelques flocons

Dimanche après-midi, le ciel sera d'abord encore très nuageux et gris avec localement quelques faibles chutes de neige. En fin de journée, des éclaircies se développeront graduellement à partir du nord. Il fera froid avec des températures de -2 degrés en Hautes-Fagnes à 0 ou +1 degré dans le centre, et de l'ordre de +3 degrés à la Côte. Le vent de nord-est sera modéré, et assez fort au littoral; augmentant encore la sensation de froid.

Cette nuit, il gèlera partout avec des minima de -2 degrés en bord de mer à localement -8 degrés en Ardenne. À la suite des pluies abondantes des jours précédents, "il faudra tenir compte d'un risque de formation de plaques de glace sur les routes secondaires", avertit l'IRM, qui a émis un avertissement jaune aux conditions glissantes sur tout le pays, en vigueur dès dimanche 18h00 jusqu'à lundi 14h00.