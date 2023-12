Un réveillon de Noël doux, humide et venteux

Le ciel sera très nuageux à couvert dimanche, avec des passages pluvieux parfois assez prolongés, principalement en Ardenne. Sur l'ouest et le centre, le temps devrait devenir temporairement un peu plus sec dès la fin de la matinée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

La douceur s'accentuera encore avec des températures qui atteindront 7 degrés en haute Ardenne et 13 degrés dans l'ouest. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest avec des pointes de 60 km/h en général et jusqu'à 70 km/h sur les crêtes de l'Ardenne. Le long du littoral, il sera souvent fort avec des pointes de 70 à 80 km/h.

Cette nuit de réveillon restera assez venteuse et très douce. Le ciel sera toujours très nuageux et de nouvelles pluies parfois soutenues traverseront le pays. Les températures ne redescendront pas en dessous de 7 degrés en haute Ardenne et 12 degrés sud l'ouest du pays. Le vent d'ouest à sud-ouest restera modéré à assez fort, fort à la côte, avec des rafales de l'ordre de 70 km/h à la côte ainsi que sur les crêtes de l'Ardenne et jusque 60 km/h ailleurs.